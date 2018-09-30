بول مكارتني يؤلف كتابا للأطفال مستوحى من أحفاده

ألف بول مكارتني مغني فريق البيتلز السابق كتابا للأطفال يحمل اسم ”أهلا يا جدي“ (هاي جراندود) وهي جملة يقول إن أحفاده اعتادوا مناداته بها.

وقال مكارتني (76 عاما) في مقطع مصور نشره على تويتر يوم الخميس ”لدي ثمانية أحفاد وهم رائعون. وفي يوم ما قال لي أحدهم ’هاي جراندود‘ فقلت ’ماذا؟‘ أعتقد أنني أحببت هذا اللقب“.





وأضاف ”منذ ذلك الحين أصبح لقبي جراندود“.





ويروي الكتاب المصور قصة جد مع أحفاده الأربعة وصممت رسوم الكتاب الفنانة كاثرين دورست المقيمة في تورنتو.





وقال مكارتني ”يطلق (الجد) عليهم اسم ’تشيلرز‘ وهم يحبونه ويذهبون في مغامرات معه وهو يملك قدرات سحرية نوعا ما“.





ويقوم بول مكارتني بجولة فنية حول العالم حاليا ويقدم خلالها أغنيات من أحدث ألبوماته ”محطة مصر“ (إيجيبت ستيشن).





وستنشر دار بنجوين راندوم هاوس البريطانية كتاب مكارتني الجديد وسيكون متاحا لحجز نسخ قبل طرحه للبيع في سبتمبر أيلول عام 2019.