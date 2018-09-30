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وزير قطاع الأعمال: طرح أسهم الشركات الرابحة في البورصة المرحلة المقبلة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:57 ص
وزير قطاع الأعمال: طرح أسهم الشركات الرابحة في البورصة المرحلة المقبلة
هشام توفيق
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كساب أحمد
 
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القومية للأسمنت ستغلق بسبب خسارتها الكبيرة، مضيفًا أن الوزارة ستطرح جزءا من أسهم شركات قطاع الأعمال الرابحة في البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مصر تستورد خمسة ملايين قنطار قطن قصير التيلة، وتصدر في نفس الوقت 2،5 مليون قنطار طويل التيلة، لافتًا إلى أن تصنيع المنتجات من القطن طويل التيلة وتصديره في هيئة منتجات هو الأفضل ليكون أكثر ربحًا بدلًا من تصديره خام بابخس ثمن.

وأشار إلى أن الطلب على الأقطان طويلة التيلة لا يتجاوز 1،6 في المئة من إجمالي الطلب، وهذا يرجع إلى أن الغزل يعتمد الآن على قصير التيلة بشكل كبير.
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