وزير التعليم العالي: جاري تنفيذ 3 جامعات في مدينة العلمين الجديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك مخطط من الدولة لعدم جعل مدينة العلمين مجرد مصيف محصور في ثلاثة أشهر في العام؛ ولذا يتم إنشاء 3 جامعات كبرى تضم تخصصات حديثة بالمدينة.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أن هذه الجامعات هى الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل لبحري وجامعية العلمين للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهناك جامعة ثالثة جاري إنشاءها، حيث تم الإنتهاء من 80% منهم، ومن المتوقع بدء الدرسة بها عام 2019.



وتابع، أنه جاري العمل بـ 15 كلية في نفس التوقيت، وهذه الكليات بها جميع التخصصات الحديثة تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، أي أن خريجي هذه الجامعة هو خريج المستقبل في دول العالم أجمع.



وأوضح، أنه جارى العمل بـ 22 مشروع في مجال التعليم في نفس التوقيت من ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى في إطار الإهتمام بالتعليم والصحة مثلما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

