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وزير القوى العاملة: انتهينا من حوسبة 26 مكتب تفتيش

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:57 ص
وزير القوى العاملة: انتهينا من حوسبة 26 مكتب تفتيش
محمد سعفان
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هدى عبدالرازق
 
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة ميكنة عمل الوزارات، مضيفًا أنهم تعاونوا مع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق هذا الهدف.

وأشار "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن تطبيق حوسبة التفتيش يضفي على عمل المفتش أمور كثيرة منها الدقة، والسرعة، والتكامل بين إدارات التفتيش.

وأضاف أنهم انتهوا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من حوسبة 26 مكتب تفتيش في 11 محافظة، وتدريب 105 موظف على النظام الجديد، منوهًا بأن وزارة القوى العاملة ستنقل خبرتها للدول العربية في نظام الحوسبة.

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