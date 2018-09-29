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أبل تطلق إعلان جديد للترويج لهواتفها iPhone XS و XS Max

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:11 م
أبل تطلق إعلان جديد للترويج لهواتفها iPhone XS و XS Max
لقطة من الفيديو
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نظرا لأن معظم مستخدمى الهاتف iPhone X لا يخططون للترقية لهاتف جديد مثل iPhone XS أو XS Max وذلك لتقارب المواصفات بينهم مثل حجم الشاشة حيث يأتى iPhone X بشاشة بحجم 5.8 بوصة وهو نفس حجم شاشة iPhone XS بينما يأتى الهاتف iPhone XS Max بشاشة بحجم أكبر قليلا ولهذا قامت شركة أبل بإطلاق إعلان جديد للترويج لهواتفها الجديدة.

الإعلان الجديد بالطبع لا يستهدف مستخدمى الهاتف iPhone X ولكنه يستهدف أصحاب الموديلات القديمة مثل iPhone 7 و iPhone 6 و 6S والتى تأتى بشاشة أصغر بحجم 4.7 بوصة ففى الإعلان يبدو كل شئ كبير من خلال الهواتف iPhone XS و XS Max ويأتى فى نهاية الإعلان " كل ما تحبه أصبح أكبر".

يتوقع المحللين أن الهاتف iPhone XR والذى يأتى بشاشة LCD سيقوم بالإستيلاء على غالبية مبيعات هواتف أبل الجديدة نظرا لسعره المنخفض وسوف تقوم أبل بإطلاق الهاتف بالأسواق فى 19 أكتوبر.

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