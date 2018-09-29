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"البترول" تكشف أسباب اتخاذ قرار عدم استيراد الغاز

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:45 م
البترول تكشف أسباب اتخاذ قرار عدم استيراد الغاز
طارق الملا وزير البترول
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داليا الحسين
 
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل "ظهر" أتاح تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن هناك مشروع قومي يجرى حاليًا لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مكان في مصر سواء قرى أو مُدن، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الغاز 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا.

ولفت المتحدث باسم وزارة البترول إلى أنه سيتم تقسيط قيمة وتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 6 سنوات بواقع 30 جنيها على كل فاتورة.

ونوه إلى أن وجود الطاقة في مصر يشجع المستثمرين للاستثمار في بلادنا.
المزيد عن: وزارة البترول حقل ظهر الاكتفاء الذاتى اسعار الغاز استيراد الغاز
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