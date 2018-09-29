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" يوسف" بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز: هناك اكتشافات قادمة سترفع مصر إلى مكانة أعلى

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:38 م
يوسف بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز: هناك اكتشافات قادمة سترفع مصر إلى مكانة أعلى
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داليا الحسين
 
كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، عن أهمية قرار عدم استيراد الغاز من جديد، معلقًا: " خبر كنا نتتظره من زمان".

وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت: "دوما كنا نتطلع بأن نكون في مركز الريادة بمنطقة شرق المتوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا أن إعلان وزير البترول لمرحلة الاكتفاء الذاتي التام من الغاز أثلج صدورنا، مشيرًا إلى أن هناك اكتشافات غاز قادمة سترفع مصر إلى مكانة أعلى.
المزيد عن: تصدير الغاز الغاز الطبيعى الاقتصاد المصرى اسعار الغاز اخبار الاقتصاد
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