الأهلي يشكل لجنة لمتابعة ملف عقوبات "كاف"





قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة رباعية بقيادة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان مدير النادي لمتابعة ملف العقوبات التي تم توقيعها من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".





وعاقب كاف الأهلي بغرامة قدرها 20 ألف دولار بجانب مباراتين دون جمهور مع إيقاف التنفيذ بسبب هتافات الجماهير المسيئة في مباراة حوريا الغيني بدوري أبطال أفريقيا.





وتدرس اللجنة في الساعات الجارية التقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبات.



