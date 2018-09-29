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رئيس قسم التغذية العلاجية بـ57357 تحذر من تناول الدواجن مجهولة المصدر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:14 م
رئيس قسم التغذية العلاجية بـ57357 تحذر من تناول الدواجن مجهولة المصدر
جولسن صالح
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هدى عبدالرازق
 
قالت جولسن صالح، رئيس قسم التغذية بمستشفى 57357، إنه إذا كانت الدواجن مجهولة المصدر يفضل الابتعاد عن مناطق معينة منها، كالجوانح والرقبة والجلد.

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن تناول أطعمة تم حقنها بالهرمونات يشكل خطر على الصحة وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، منوهة بأنه تم ملاحظة أن الفتيات يحدث لهن بلوغ مبكر، وتضخم للثدي عند الذكور.

وأضافت أن الدواجن المصرية تتناول أعلاف نباتية 100%، وهو ما يجعلها آمنة على صحة الإنسان.
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