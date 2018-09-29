كرم كردي: أرفض إلغاء بند الـ8 سنوات..والجمعية العمومية هي من ستحسم الأمر

أوضح كرم كردي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري موقفه من إلغاء بند الثماني سنوات.





وقال "كردي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " أرفض إلغاء بند الثماني سنوات، واعتقد أنه هذه المدة كافية لتحقيق انجازات في المجلس، ولابد بعدها منح الفرصة لشخصيات جديدة للإنضمام لمجلس الجبلاية وهذا الوضع الطبيعي الذي يصب في مصلحة الكرة المصرية".



