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كرم كردي: أرفض إلغاء بند الـ8 سنوات..والجمعية العمومية هي من ستحسم الأمر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:00 م
كرم كردي: أرفض إلغاء بند الـ8 سنوات..والجمعية العمومية هي من ستحسم الأمر
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علاء خليف
 

أوضح كرم كردي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري موقفه من إلغاء بند الثماني سنوات.


وقال "كردي" في تصريحات لبرنامج "سوبر" عبر فضائية "بيراميدز": " أرفض إلغاء بند الثماني سنوات، واعتقد أنه هذه المدة كافية لتحقيق انجازات في المجلس، ولابد بعدها منح الفرصة لشخصيات جديدة للإنضمام لمجلس الجبلاية وهذا الوضع الطبيعي الذي يصب في مصلحة الكرة المصرية".


وأضاف: "بالتأكيد هناك بعض أعضاء المجلس يؤيدون إلغاء بند الثماني سنوات، والبعض الاخر يرفض".


وأتم: "القرار الأول والأخير بشأن إلغاء بند الثماني سنوات من عدمه سيكون للجمعية العمومية للإتحاد، وأعتقد أنها سترفض ذلك بناءًا علي مناقشاتي مع بعض أعضاء عمومية الجبلاية".

المزيد عن: كورة كردي رياضة الجمعية العمومية اتحاد الكرة
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