ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قطر تعرقل الجهود الدولية لمكافحة إرهاب إيران (فيديو)

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:00 م
قطر تعرقل الجهود الدولية لمكافحة إرهاب إيران (فيديو)
طباعة
وكالات
 
توعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التحالف المقترح مع أمريكا لمواجهة إرهاب إيران، وهدد بفشله.

ويضم التحالف المقترح، دول الخليج ومصر والأردن مع الولايات المتحدة، ويهدف إلى إرساء نظام دولي مستقر والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وتحييد إرهابها في المنطقة.

ويأتي موقف قطر الذي دأبت عليه، بعدما ألقت بنفسها في أحضان الملالي، دعما للإرهاب الإيراني، ومساندة لنفوذهم في المنطقة العربية.


المزيد عن: قطر تحالفات إيران وقطر إرهاب قطر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
0
x
19:35
1
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
1
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
1
x
19:30
1
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
20:00
0
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
2
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
2
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
2
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
1
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
0
x
20:45
0
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
3
x
18:00
1
نابولي
انتر ميلان
0
x
20:30
0
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 9:50:15 PM