قطر تعرقل الجهود الدولية لمكافحة إرهاب إيران (فيديو)









توعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التحالف المقترح مع أمريكا لمواجهة إرهاب إيران، وهدد بفشله.ويضم التحالف المقترح، دول الخليج ومصر والأردن مع الولايات المتحدة، ويهدف إلى إرساء نظام دولي مستقر والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وتحييد إرهابها في المنطقة.ويأتي موقف قطر الذي دأبت عليه، بعدما ألقت بنفسها في أحضان الملالي، دعما للإرهاب الإيراني، ومساندة لنفوذهم في المنطقة العربية.