ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يعقد اجتماعًا مغلقًا بمقر إقامته في نيويورك

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:24 م
تركي آل الشيخ يعقد اجتماعًا مغلقًا بمقر إقامته في نيويورك
طباعة
زينب عطا
 
أفادت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عقد اجتماعًا مغلقًا، بمقر إقامته في مدينة نيويورك مع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف، ورئيس الاتحاد البحريني علي آل خليفة؛ لمناقشة مقترح بخصوص مشاركة أندية من كلا البلدين في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر، وفقًا لقناة "24 الرياضية"، أن الاجتماع نتج عنه الاتفاق على مشاركة أندية خليجية بالدوري السعودي بدايةً من الموسم المقبل بينها المحرق البحريني وفريق آخر كويتي لم يُحدد بعد.

يُشار إلى أن الدوري السعودي يشارك فيه هذا العام 16 فريقًا، كما أنه لم يسبق مشاركة أي نادٍ خارجي فيه منذ انطلاقه عام 1976.
المزيد عن: نيويورك تركي آل الشيخ الرياضة السعوية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
0
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
2
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
2
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
2
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
1
x
18:30
0
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
3
x
18:00
1
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 8:09:55 PM