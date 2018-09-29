تركي آل الشيخ يعقد اجتماعًا مغلقًا بمقر إقامته في نيويورك



وأوضحت المصادر، وفقًا لقناة "24 الرياضية"، أن الاجتماع نتج عنه الاتفاق على مشاركة أندية خليجية بالدوري السعودي بدايةً من الموسم المقبل بينها المحرق البحريني وفريق آخر كويتي لم يُحدد بعد.



يُشار إلى أن الدوري السعودي يشارك فيه هذا العام 16 فريقًا، كما أنه لم يسبق مشاركة أي نادٍ خارجي فيه منذ انطلاقه عام 1976.

أفادت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عقد اجتماعًا مغلقًا، بمقر إقامته في مدينة نيويورك مع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف، ورئيس الاتحاد البحريني علي آل خليفة؛ لمناقشة مقترح بخصوص مشاركة أندية من كلا البلدين في الدوري السعودي الموسم المقبل.