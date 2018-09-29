مدحت يوسف: تم إيقاف استيراد الغز قبل الموعد المحدد



وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه تم إيقاف استيراد الغز قبل الموعد الذي كان محددًا، مضيفًا أنه يجب أن نفتخر برجال القطاع البترول وجهدهم لتحسين وضع مصر.



وأضاف أنه في فترة من الفترات الماضية كنا نستورد غاز بما يوازي 500 مليون دولار شهريا، منوهًا بأن توفر الغاز سيجعله بديلا لمنتجات بترولية أخرى، متمنيا أن تكون الخطوة القادمة وقف استيراد البوتجاز.



قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس اهيئة العامة للبترول سابقا، إن إيقاف استيراد الغاز المسال من الخارج له فرحة كبيرة.