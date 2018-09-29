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القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بمنشأة القناطر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:03 م
القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بمنشأة القناطر
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين، بأسلوب المغافلة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود عدة بلاغات لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من الأهالي بقيام مجهولين بسرقتهم بأسلوب المغافلة، وبتقنين الإجراءات تبين أن تشكيل عصابي مكون من فردين وراء ارتكاب الوقائع، وبإعداد قوة أمنية تك القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بما توصلت إليه التحريات، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة. 

المزيد عن: منشأة القناطر سرقة المواطنين تشكيل عصابي الأجهزة الأمنية أمن الجيزة
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