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بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم جوزيه مورينيو مع مانشيستر يونايتد؟

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:02 م
بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم جوزيه مورينيو مع مانشيستر يونايتد؟
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علاء خليف
 

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" وذلك بعد الخسارة الفادحة التي تلقاها اليونايتد أمام نظيره وست هام بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل مانشيستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط جمعها من (3 إنتصارات - تعادل وحيد - 3 هزائم)، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير - كشف حساب "مورينيو" مع مانشيستر يونايتد:-

- تولي "مورينيو" تدريب مانشيستر يونايتد في 27 مايو 2016 أي منذ (856 يومًا) تقريبًا.

- قاد جوزيه مورينيو مانشيستر يونايتد في 129 مباراة في مختلف البطولات، حقق الانتصار في 78 مباراة، وتعادل في 26 مباراة، وخسر 25 مباراة.
 
- سجل لاعبو مانشيستر يونايتد تحت قيادة "مورينيو" 228 هدفًا واستقبلت شباكه 108 هدف.

- خاض مانشيستر يونايتد بقيادة "مورينيو" 83 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز في 48 مباراة، وتعادل في 22 مباراة، وخسر 15 مباراة، وسجل 132 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدف.

- قاد مورينيو، مانشيستر يونايتد في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، بينما قاد الفريق في 15 مباراة بالدوري الأوروبي فاز في 10 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

- قاد مورينيو مانشيستر يونايتد في مباراة وحيدة ببطولة السوبر الأوروبي خسرها بهدفين مقابل هدف، كما شارك مرة وحيدة في السوبر الانجليزي "الدرع الخيرية" وفاز على ليستر سيتي 2-1.

- خاض "مورينيو" 10 مباريات مع اليونايتد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي فاز في 8 مباريات، وخسر مباراتين، بينما قاد الفريق في 10 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية فاز في 7 مباريات وخسر 3 مباريات. 

- ماركوس راشفورد الأكثر مشاركة في مباريات مانشيستر يونايتد تحت قيادة "مورينيو" حيث شارك في 110 مباراة، بينما روميلو لوكاكو "هداف" الفريق في حقبة المدرب البرتغالي وسجل 31 هدفًا.

- اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في عهد "مورينيو" هو الفرنسي بول بوجبا وصنع 20 هدفًا.

- وحقق "مورينيو" مع مانشيستر يونايتد 3 ألقاب (كأس الدرع الخيرية - الدوري الأوروبي - كأس الرابطة الإنجليزية).

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الدوري الإنجليزي البريمير ليج
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