ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 4 دواعش جراء اشتباكات عند الحدود السورية العراقية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:58 م
مقتل 4 دواعش جراء اشتباكات عند الحدود السورية العراقية
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش في اشتباكات عند الحدود السورية شمال غرب الموصل (400 كيلومتراً شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن"اشتباكات اندلعت اليوم بين قوات حرس الحدود العراقي وعناصر داعش عند الحدود العراقية (120 كيلومتراً شمال غرب الموصل) أسفرت عن مقتل 4 من عناصر داعش".

وأضاف أن "مدنيين اثنين يعملان في صيد الأسماك قتلا اليوم أيضاً بإطلاق نار من قبل عناصر تنظيم داعش في جزيرة تتوسط نهر دجلة في حوائج ناحية حمام العليل (20 كيلومتراً جنوب الموصل)".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد.

المزيد عن: سوريا العراق أخر ألأخبار أخبار العالم أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
0
x
18:00
0
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
3
x
13:30
1
مانشستر يونايتد
آرسنال
0
x
16:00
0
واتفورد
مانشستر سيتي
1
x
16:00
0
برايتون
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
0
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
0
x
16:00
2
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
16:15
1
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
3
x
15:00
1
لاتسيو
يوفنتوس
0
x
18:00
0
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 6:20:05 PM