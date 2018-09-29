مقتل 4 دواعش جراء اشتباكات عند الحدود السورية العراقية





أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش في اشتباكات عند الحدود السورية شمال غرب الموصل (400 كيلومتراً شمال بغداد).





وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن"اشتباكات اندلعت اليوم بين قوات حرس الحدود العراقي وعناصر داعش عند الحدود العراقية (120 كيلومتراً شمال غرب الموصل) أسفرت عن مقتل 4 من عناصر داعش".





وأضاف أن "مدنيين اثنين يعملان في صيد الأسماك قتلا اليوم أيضاً بإطلاق نار من قبل عناصر تنظيم داعش في جزيرة تتوسط نهر دجلة في حوائج ناحية حمام العليل (20 كيلومتراً جنوب الموصل)".





وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد.