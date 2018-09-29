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بريزنتيشن تستقبل رئيس الفيفا بالطبل والمزمار

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:25 م
بريزنتيشن تستقبل رئيس الفيفا بالطبل والمزمار
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علي نبوي
 

حرصت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، على تنظيم استقبال حافل يتميز بالطابع المصري الأصيل للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عند وصوله إلى مدينة شرم الشيخ.


وحضر إنفانتينو إلى شرم الشيخ من أجل حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، والتي تقام هناك، بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد.


كانت إحدى فرق الفنون الشعبية في استقبال رئيس، فيفا، لدى وصوله، في إطار عكس الفنون الشعبية المصرية في استقبال الضيف الكبير.


كان مسئولو اتحاد الكرة، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس في استقبال إنفانتينو لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، واصطحبوهم إلى مقر إقامته في أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة.

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