وزير التجارة والصناعة يشيد بالحضور القوى للشركات العالمية في "أوتوماك فورميلا"

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن صناعة السيارات فى مصر تمثل أحد أهم القطاعات الإستراتيجية في الإقتصاد القومي خاصة وأنها قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن السوق المصري يتمتع بكافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزاً رئيسيًا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.





جاء ذلك في سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال تفقده لمعرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا 2018 فى دورته الخامسة والعشرون والذي يعقد خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة 40 من كبريات العلامات التجارية فى مجال صناعة السيارات.





وقال الوزير، إن معرض أوتوماك فى يوبيله الفضى يُعد فرصة حقيقية وملتقى لكافة مصنعى السيارات لتبادل الرؤى والخبرات التي تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المصرى.





وأشاد نصار بالتواجد القوى لكبرى شركات السيارات فى هذا المعرض وإطلاق أحدث الطرازات الجديدة لعام 2019، في إطار تنافسى يسهم في إنعاش حركة السوق ويمنح الثقة للمستهلكين فى المنتجات المعروضة ، لافتاً إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عرضا للسيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة، وكذا السيارات الهجين، والتى تمثل مستقبل صناعة السيارات فى العالم.





وأكد الوزير حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة فى مصر، خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين) حيث اصدرت الوزارة قراراً بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة مع إعفائها من الجمارك فضلاً عن تدشين شبكات لشحن وصيانة السيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، وهو الأمر الذى يسهم فى اقبال المستهلك المصرى على اقتناء هذه النوعية من السيارات .