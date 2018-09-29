5 زملكاوية سُعداء بإيقاف مرتضي منصور (أبرزهم عباس والعتال)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية أفريقية، بالإضافة لتغريمه 40 ألف دولار وذلك بسبب تطاوله على بعض مسئولي "الكاف".

ورغم أن خبر إيقاف مرتضي منصور كان بمثابة صدمة لكل الزمالكاوية وخاصة أعضاء مجلس إدارة النادي، حيث لم يتوقع الجميع صدور هذه العقوبة من الكاف ضد رئيس القلعة البيضاء، إلي أنه اسعد بعض المحسوبين على الزمالك والذي حدثت بينهم و"مرتضي" صدامات وأزمات عنيفة على مدار السنوات الماضية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز السعداء بقرار "الكاف" بإيقاف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي وتغريمه ماليا:-





1- ممدوح عباس:



رئيس الزمالك السابق ممدوح عباس يعتبر واحد من أكثر السعداء بقرار إيقاف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي، خاصة وأنه بينه ورئيس القلعة البيضاء الحالي تاريخ طويل من الصراعات والأزمات، حيث شهدت السنوات الماضية صدامات عنيفة بينهما وتراشق بالإلفاظ وتبادل للإتهامات وصلت لساحات المحاكم لتقديم الدعاوي القضائية ضد بعضهما البعض، بالإضافة للسباب والشتائم المتبادلة بينهما سواء عبر الفضائيات أو المؤتمرات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي.





2- أحمد سليمان:



نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أحمد سليمان، والمرشح السابق لرئاسة الزمالك والذي شهدت السنوات الأخيرة أزمات عنيفة بينه ومرتضي منصور رئيس الزمالك الحالي، وحدث بينهما تبادل السباب والشتائم عبر الفضائيات، كما وجه له مرتضي العديد من الاتهامات المختلفة، سيكون ايضًا من السعداء بقرار "الكاف" بإيقاف رئيس القلعة البيضاء عن مزاولة النشاط الرياضي، بعدما فشلت كل مساعيه في إلحاق أي عقوبة بـ"مرتضي" داخل مصر.





3- هاني العتال:



نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي هاني العتال والذي منعه مرتضي منصور من مزاولة مهام منصبه كنائب لرئيس النادي وتجاهله تمامًا له، بل اعلن عدم الاعتراف به أو الاعتراف بالاصوات التي حصل عليه من الجمعية العمومية للنادي، سيكون من السعداء ايضًا بقرار إيقاف مرتضي منصور حاليًا خاصة وأنه قد يكون له دورًا إداريًا في الفترة المقبلة بعد منع "مرتضي" من حضور المناسبات والأنشطة الرياضية الأفريقية.





4- مصطفي عبد الخالق:



تاريخ طويل من الصراع والصدامات بين مرتضي منصور ومصطفي عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وذلك منذ استقالة الأخير من المجلس الذي كان يرأسه "مرتضي"، وتبادل الثنائي الدعاوي القضائية والشكاوي الرسمية بالإضافة لتبادل الاتهامات والسباب والخروج عن النص عبر الفضائيات، وذلك يجعله من السعداء أيضًا بقرار "الكاف" بإيقاف مرتضي منصور.





5- هشام يكن:



نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هشام يكن، سيكون من السعداء ايضًا بقرار الكاف بإيقاف مرتضي منصور، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت خلافات قوية بينهما وصلت لتطاول "مرتضي" على المرحوم يكن حسين احد رموز الزمالك السابقين ووالد "هشام"، كما منع رئيس الزمالك الحالي هشام يكن أكثر من مرة من دخول النادي، وسيعتبر" يكن" ايقاف "منصور" وتغريمه ماليًا قرارًا مرضيًا بالنسبة له.