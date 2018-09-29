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السعودية: 11 مليار دولار تدفقات متوقعة للإدراج بـ"جي بي مورجان"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:13 م
السعودية: 11 مليار دولار تدفقات متوقعة للإدراج بـجي بي مورجان
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وكالات
 
قالت السعودية إنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية فى مؤشرات جيه. بى مورجان للأسواق الناشئة.

وأعلن جيه. بى مورجان فى الأسبوع الماضى أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت ستدرج فى مؤشرات جى بى مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة فى العام المقبل.

ومن المتوقع أن تؤدى هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى أدوات الدين الخاصة بتلك الدول.

وقالت وزارة المالية السعودية فى بيان إن الإدراج "سيتم بشكل شهرى تدريجيا على مدى 9 أشهر" بين 31 يناير  و30 سبتمبر عام 2019.

ويتوقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج.

وقال البيان "ستشكل إصدارت المملكة 3.1 % من وزن المؤشرات.. وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها".
المزيد عن: جى بى مورجان الاقتصاد السعودى الأسبوع الماضي اسواق المال اخبار الاقتصاد
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