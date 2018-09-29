تجديد حبس 9 متهمين "تمويل الإرهاب" لمدة 45 يوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 9 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، والمتهم فيها ابنة القرضاوي وآخرين.







