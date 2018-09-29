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تجديد حبس 9 متهمين "تمويل الإرهاب" لمدة 45 يوم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:08 م
تجديد حبس 9 متهمين تمويل الإرهاب لمدة 45 يوم
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 9 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، والمتهم فيها ابنة القرضاوي وآخرين.


يواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
المزيد عن: تمويل الارهاب الارهاب الاخوان اخبار الحوادث
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