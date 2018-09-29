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تجديد حبس 4 متهمين لبث أخبار كاذبة "مكملين" الإخوانية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:07 م
تجديد حبس 4 متهمين لبث أخبار كاذبة مكملين الإخوانية
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة  لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
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