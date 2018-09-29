تجديد حبس 4 متهمين لبث أخبار كاذبة "مكملين" الإخوانية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.







