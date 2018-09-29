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عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية بسبب مرتضى منصور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:40 م
عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية بسبب مرتضى منصور
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أحمد الهواري
 
يفكر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الانسحاب من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" في الموسم المقبل، اعتراضا على قرار "كاف" بإيقاف رئيس القلعة البيضاء.

وأعلن الاتحاد الإفريقي ظهر اليوم السبت، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام وتغريم 40 ألف دولار بسبب سوء السلوك عقب هجومه على أحمد أحمد رئيس الـ"كاف".
 
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