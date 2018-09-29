القبض على بائع الخمر خلسة
السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:27 ممروى الجلاصي
تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على شخص قاطن جهة الزهروني تونس العاصمة و عمره 35 سنة صادر في شأنه 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، من أجل بيع الخمر خلسة والتهديد ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سنوات.
وقد تم الإحتفاظ به بتعليمات من النيابة العمومية، وإحالته على مصدر التفتيش لاتخاذ ما يتعين في شأنه.
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