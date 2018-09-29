القبض على بائع الخمر خلسة‎

تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس، من إلقاء القبض على شخص قاطن جهة الزهروني تونس العاصمة و عمره 35 سنة صادر في شأنه 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، من أجل بيع الخمر خلسة والتهديد ومحكوم عليه بالسجن لمدة 03 سنوات.



