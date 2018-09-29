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عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:20 م
عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا
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هاني عصام
 
كشف عبد المنعم شطة المدير الفني السابق لـ"الكاف" تفاصيل العقوبة الخاصة بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإيقافه لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار.

وقال "شطة" في تصريحات خاصة، إن القرار جديد على الأوساط المصرية وهو يتضمن الإيقاف رياضيًا وإداريًأ.

وتابع: "الإيقاف الرياضي يعني عدم حضوره أية مباريات خاصة بالزمالك في بطولات إفريقيا".

وأكمل: " الإيقاف إدارايا يعني عدم حضوره أية إجتماعات أو مؤتمرات خاصة بأي نشاط من أنشطة الكاف طوال فترة العقوبة".

واختتم: "حال عدم تنفيذ القرار سيتم إستبعاد الزمالك نهائيًا من المشاركة في أية بطولات قارية".

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