"الوكيل" في مؤتمر"تكني سميث": تقديم تمويل ميسر للشركات التكنولوجية الوليدة.. تطبيق الأفكار في منظومة التجارة



وأضاف"الوكيل" خلال افتتاح اليوم السبت فاعليات مؤتمر ومعرض "Techne Summit" في دورته الرابعة، والذي تنظمه مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن دور الغرفة في المرحلة القادمة احتضان الشركات الوليدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطها بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق، ليصبح في يوم الأيام لدينا شركة، بل شركات، مصرية في حجم ميكروسوفت وجوجل وأوبر، وكلهم قد بدئوا مثلكم، شباب واعد يملك فكر متطور.



وأوضح أن ذلك سيكون من خلال العمل الحثيث على تطبيق الأفكار والمنتجات التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية بما فيها التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الالكترونية لهم، كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي نسعي كلنا له

كما سيتم العمل على ربط الشركات الوليدة باكثر من 18 مليون شركة الاعضاء باتحاد غرف البحر الأبيض و47 مليون شركة الاعضاء باتحاد الغرف الافريقية والتي يقوم برئاستهما.



ودعا رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض أفضل مشروعين للمشاركة فى القمة الاورومتوسطية للابتكار والرقمنة، والمنتدى الاورومتوسطى لرواد الاعمال بالاقتصاد الرقمي، وذلك اثناء الأسبوع الاقتصادي الاورومتوسطى الثاني عشر وقمة الأعمال الاورومتوسطية "Meda Week" فى الفترة من 21 الى 23 نوفمبر القادم ببرشلونة، لنحول ما سنناقشه اليوم الى مشاريع وشراكات حقيقية على أرض الواقع.



وانطلق صباح اليوم السبت فاعليات مؤتمر ومعرض "Techne Summit" في دورته الرابعة، والذي تنظمه مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بحضور الدكتور عمرو القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.



ويناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور في مجال تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والتكنولوجيات الناشئة والاقتصاد الرقمي والتسويق والإعلام الرقمي وإكاديمية رواد الأعمال والشركات الناشئة والاستثمار التكنولوجي.



ويضم "تكني سوميت" مجموعة من أكثر من 100 متحدث من 22 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، والأرجنتين، وإنجلترا، وألمانيا. بمشاركة أكثر من 180 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من العديد من دول العالم، بالإضافة إلي المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة، ويحضره أكثر من 3000 زائر.

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية إن الغرفة تحرص على نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية على اختلاف احجامها في مختلف المحافظات، وإن تكون تلك التكنولوجيات بإيد مصرية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة على المنافسة ليس فقط داخل مصر ولكن في الأسواق الدولية أيضًا.