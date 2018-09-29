إصابة العشرات من رواد ملهى ليلي باستنشاقهم مادة مجهولة ببريطانيا

ذكرت صحيفة "ديلي ميرورو"، أن ما لا يقل عن 40 شخصا من رواد ملهى Cameo الليلي في مدينة بورنموث البريطانية، قد تعرضوا لمشاكل صحية نتيجة استنشاقهم مادة كيميائية مجهولة بثت في المكان.

وأضافت الصحيفة، أن الرواد اشتكوا من ضيق التنفس، والسعال وألم العيون، وأن فرق الإسعاف قدمت المساعدة الطبية للمصابين في مكان الحادث، فيما ترجح الشرطة أن تكون الإصابات ناجمة عن استنشاق غاز CS المهيج.

وقالت الشرطة، إنها أجلت كل الموجودين عن مكان الحادث لكنها لم تحدد العدد الإجمالي لهم، بيد أن معلومات غير رسمية أفادت بأن الملهى نظم في الليلة المشؤومة حفلا خاصا وباع 3 آلاف تذكرة لعشاق ارتياده.

وفتشت الشرطة صالات النادي ولم تعثر على أي آثار للمواد السامة أو الضارة التي يمكن أن تشكل تهديدا على حياة الإنسان، وتؤكد عدم عثورها على أي مادة كيميائية يمكن أن تهدد حياة زوّار الليل في النادي.