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مدرب الأهلي يتسلم تقرير الغائبين عن رحلة النجمة اللبناني

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:21 م
مدرب الأهلي يتسلم تقرير الغائبين عن رحلة النجمة اللبناني
الأهلي
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علي نبوي
 

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الأهلي تقريرًا فنيًا عن الغائبين عن رحلة الفريق الأخيرة إلى لبنان.

 

وكان حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، قد قاد تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة لبنان والتي ضمت كلا من ناصر ماهر ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد علاء ورامي ربيعة، وعمار حمدي وباسم على وعمرو بركات وأحمد ريان وعمرو جمال ومحمود الجزار.

 

يذكر أن الأهلي يبدأ اليوم استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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