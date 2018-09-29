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وزير التعليم العالي: لدينا 150 ألف وافد من دول مختلفة يدرسون على أرض مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:20 م
وزير التعليم العالي: لدينا 150 ألف وافد من دول مختلفة يدرسون على أرض مصر
وزير التعليم العالي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنهم يتوجهون إلى فتح جامعات عالمية على الأرض المصرية، منوهًا بأنهم يتوجهون لجعل اقتصاد العلم جزء من اقتصاد الدولة.

وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن مصر لديها البنية التحتية المؤهلة لإنشاء الجامعات العالمية، مضيفًا أن مصر بها 150 ألف وافد من دول مختلفة بالعالم يدرسون على أرض مصر.

وأضاف أن هناك تعاون تام بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لتأهيل الطلاب، حيث أن مخرجات التعليم هو المستهدف لوزارة التعليم العالي.
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