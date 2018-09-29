الطالع الفلكي السّبت 29/9/2018..مُوسِيقَى مَاجِنَة!

**القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الثّالثة و26 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الرّابعة و56 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبْرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





*اليوم 19 تُوت قبطى، 29 أيلول رُومى، 19 مُحرّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (لا يابابا ، مجنون دَا إسم الشّهرة) - شُهرَة مَهبّبَة.(أمين الهنيدى من فيلم شباب مجنون جداً-1967)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك،الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، كما أنه التوقيت المُناسب لشخص له مهارات الجَوْزَاء الكلامية لبذل جهوده لإرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 29 سبتمبر

يوافق ذكرى ميلاد المُطرب الأميركى جيرى لى لويس ليتم بمشيئة الله تَعَالى 84 سنة ، لويس من عائلة فقيرة من ولاية لويزيانا تعمل بالزراعة وأضطر والدَاه لرهن مزرعتهما لشراء بيانو له فى طفولته ، لويس بدأ فى العزف والغناء فى المدرسة ليشق طريقه فى عالم الغناء بدءاً بالنوادى مروراً بالإذاعة ليصل للشهرة ، أحد القلائل المُتمكنّين من العزف والغناء فى نفس الوقت وصوته طبيعى دون مُؤثّرات فنيّة مثل إلتون جون ، سكريمنج جاى هوكنز، فريدى ميركورى ، تزوج سبع مرّات وله ستة أبناء لم يبق منهم على قيد الحياة إلا ولد وبنت ، إتهمه ألفيس بريسلى بعد حفلة مُشتركة بمحاولة قتله كما حاول قتل أحد عازفيه وأدعى أنه لم يقصد ، مع ذلك فقد إحتل المركز 24 من قائمة أشهر 100 فنان على الإطلاق لمجلة رولنغ ستون ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم جيرى لى إلمو لويس وإسم الشهرة جيرى لى لويس مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(الرّجل الأكثر شراً)،(الأكثر مجوناً)،(نشوة طرب)،(نورٌ وظُلُمات)،(سُكر مُرتفع بالدّم) ، (ربيب سجون)،(صراع إنسانى)،(ريتا هيوارث)،(إرتجاجات مُعالِجَة).





*تعريف بنجم اليوم من قَنَاة يُوتيُوب

1-Tom Jones, Jerry Lee Lewis - Rockin´ Medley.. (1969

2-Jerry Lee Lewis's Greatest Hits Full Album - Best Songs Of Jerry Lee Lewis









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: لا تُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له ، أوتورّط نفسك بنفقات أو مشتروات باهظة لإرضاء غيرك ، قرش توفّره قرش تكسبه.





برج الثور: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.

برج الجوزاء: يوم مُناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ،زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء. والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك





برج السّرطان: الإعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب، العناد والتشبث بعقاب الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ والمُهم عدم تكرار الخطأ.





برج الأسد: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج العذراء: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج الميزان: الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لاتبدو مختلفاً عن تلك الصفات،تحلّ بالهدوء فى مواجهة مُناقشات مُستفزّة واردة.





برج العقرب: نيو لوك أومظهر جديد فريش، ملابس جديدة وإكسسوارات وعطور كلها أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة نظيفة بتفاؤل.





برج القوس : هدوء أو رُوتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الوالدة/الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج الجدي: مشاكل عائليّة واردة يقوم أحد كبار شيوخ العائلة بتصفيتها وعليك أن تكون مُتعاوناً لإنهاء المشكلة تماماً ، لاتجادل حتى إن لم تكن أنت المُخطئ.





برج الدّلو: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة.



