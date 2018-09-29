وفد من حماس يغادر قطاع غزة إلى مصر لبحث ملفات المصالحة

غادر وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متوجهًا إلى"القاهرة"، لاستكمال مباحثات المصالحة الفلسطينية الداخلية.



ومن المقرر أن يصل غدًا الأحد إلى القاهرة، وفد حركة "حماس" من الخارج بقيادة صالح العاروري؛ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.



وأكد المكتب الإعلامي في معبر رفح، مغادرة وفد من حركة حماس قطاع غزة عبر المعبر متجهًا إلى مصر.



وذكرت مصادر مطلعة في حركة حماس، أن الوفد يضم في عضويته كلًا من؛ نزار عوض الله، خليل الحية، عطا الله أبو السبح، سامي أبو زهري، روحي مشتهى، طاهر النونو، غازي حمد، وصلاح البردويل.



كما أنه من المقرر أن يبحث وفد حركة حماس مع القيادة المصرية عدة ملفات؛ في مقدمتها المصالحة الوطنية الداخلية.



