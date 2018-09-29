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عاجل.. حافز 400 جنيه لهذه الفئة من الموظفين أول أكتوبر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:13 م
عاجل.. حافز 400 جنيه لهذه الفئة من الموظفين أول أكتوبر
فلوس-أرشيفية
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قرر مجلس إدارة البريد، زيادة حافز التخصص لجميع العاملين، الذين حصلوا عليه بمقدار 400 جنيه شهرياً، بداية من شهر أكتوبر المقبل، أما بالنسبة إلى الموظفين الذين لم  يحصلوا على حافز التخصص فسوف يتم زيادز حافز التميز لهم بمقدار 400 جنيه أيضاً، وذلك ابتداءً من الشهر المقبل.

وأكد مجلس إدارة البريد، أن زيادة العلاوات، يأتي تقديرًا لجهود العاملين المبذولة، وحثهم على تقديم المزيد النجاح المتواصل، لافتًا في الوقت نفسه إلى عدم الجمع بين الزيادتين في حافزي التميز والتخصص.

المزيد عن: موعد صرف الحافز زيادة الحافز حافز التميز باب سري
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