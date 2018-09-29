ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أمير قطر يزور عدة دول لاتينية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
أمير قطر يزور عدة دول لاتينية
أمير قطر- أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

يتوجّه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى أمريكا اللاتينية يوم الإثنين المقبل، وفقاً لوكالة رويترز، فى محاولة لتطوير شركاء تجاريين جدد بعد مقاطعة الدوحة من قبل الدول الخليجية ومصر بسبب دعمها للإرهاب.

 

وسيقوم أمير قطر بزيارة دولة إلى عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية في الأول من أكتوبر، تشمل الإكوادور وبيرو وباراجواي والأرجنتين، بناءً على دعوات من قادتها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

 

وتعدّ قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها استثمارات في الأرجنتين من خلال قطر للبترول وتتطلع إلى التوسع في أمريكا اللاتينية.

المزيد عن: عالم تميم بن حمد اخبار أمير قطر أمريكا اللاتينية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 11:30:01 AM