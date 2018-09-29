أمير قطر يزور عدة دول لاتينية

يتوجّه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى أمريكا اللاتينية يوم الإثنين المقبل، وفقاً لوكالة رويترز، فى محاولة لتطوير شركاء تجاريين جدد بعد مقاطعة الدوحة من قبل الدول الخليجية ومصر بسبب دعمها للإرهاب.

وسيقوم أمير قطر بزيارة دولة إلى عدد من الدول الصديقة في أمريكا اللاتينية في الأول من أكتوبر، تشمل الإكوادور وبيرو وباراجواي والأرجنتين، بناءً على دعوات من قادتها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية.

وتعدّ قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها استثمارات في الأرجنتين من خلال قطر للبترول وتتطلع إلى التوسع في أمريكا اللاتينية.