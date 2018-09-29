تحديث "تيليجرام" الجديد يصل لنسختي سطح المكتب وiOS

قبل حوالي أسبوعين، ذكر بافل دوروف مؤسس تطبيق المراسلة الشهير أن شركته ستحول تطبيقها على نظام تشغيل iOS بشكل كامل بلغة Swift التي تطورها آبل، ليكون بذلك التطبيق الأشهر الذي تم برمجته بهذه اللغة بشكل كامل حتى الآن.





وصل تحديث تطبيق المراسلة الشهير " تيليجرام " لنسختي سطح المكتب وiOS لمستخدمي آيفون وآيباد، وبما أن هذه اللغة مصممة من آبل، فإن التحسينات على عمل النسخة 5.0 ستظهر جليًا مع الاست تطبيق المراسلة الشهير خدام.





وبحسب تيليجرام، فإن التطبيق سيصبح أقل استهلاكًا للطاقة وأسرع في مزامنة الرسائل مع المنصات الأخرى، كما أنه سيضيف طريقة أفضل للإشعارات وسيجلب إضافات لتحسين شكل المحادثة، بجانب تطوير خاصية العمل في الخلفية لتبقى الرسائل متزامنة بشكل دائم. وبجانب ذلك، فإن التطبيق حصل على عداد للمحادثات الغير مقروءة، وتحسين طريقة التنقل بين الرسائل من خلال اختيار اليوم وظهور الرسائل بحسب ترتيبها الزمني.





ومن جانبه، فقد أطلقت تيليجرام تحديثًا جديدًا لنسخة سطح المكتب 1.4، حيث تم إعادة تصميم قسم الضبط في التطبيق وإضافة خاصية الثيمات للتحكم في مظهره من خلال الثيمات الموجودة أو من خلال اختيارات خاصة، بجانب إضافة خصائص للتحكم في حجم بيانات “الكاش” المستخدمة على الجهاز.



