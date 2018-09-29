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مستشار وزير السياحة السابق: شخصيات عالمية ستزور مصر أكتوبر المقبل

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:45 ص
مستشار وزير السياحة السابق: شخصيات عالمية ستزور مصر أكتوبر المقبل
وليد البطوطي
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هدى عبدالرازق
 
قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة سابقًا، إن القاهرة استقبلت أفواجا سياحية من روسيا وأمريكا والصين، منوهًا بأن عودة السياحة لمصر هو مجهود دولة.

وشدد خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن السياحة المصرية شهدت حالة من التعافي، مشددًا على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة، مضيفًا: "منقولش الحكومة مش بتشيل القمامة.. إحنا بنرمي".

وأضاف أن من ينكر محاولات الدولة للنهوض بالسياحة مرة أخرى فهو جاحد، لافتا إلى أنه تم زيادة عدد الضباط في المطارات للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصول السياح.

وكشف عن أن هناك عدد من الشخصيات العالمية ستزور مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا: "هيعزموا ضيوف لهم في مصر".
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