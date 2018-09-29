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غدًا.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.2 مليار جنيه

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:44 ص
غدًا.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.2 مليار جنيه
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الفجر الاقتصادي
 
يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، غدا الأحد، ، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 9.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. 
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 

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