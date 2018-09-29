الحياة – السعودية | ترحيب رسمي وشعبي بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت

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استعداداً لزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ازدانت الشوارع الكويتية بالاعلام السعودية، فيما اكتست المباني الرئيسة باللون الاخضر.





ويزور الأمير محمد بن سلمان الكويت على رأس وفــد، في زيــارة رسمية يـجري خــلالها محادثــات مع أمير الكويــت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





ورحب الكويتيون بولي العهد السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وضعوا الصور والتعليقات في «تويتر» و«إنستغرام» ابتهاجاً بقدومه. مؤكدين علاقة الشعبين وامتدادها التاريخي.





فيما تترقب الأوساط والدوائر السياسية والشعبية هذه الزيارة لما تحمله من أهمية بالغة لملفات المنطقة، إضافة إلى ما تتمتع به علاقة البلـــدين من متانة وصـــلابة علـــى مختلف الصعد.





وكان الأمير محمد بن سلمان زار الكويت في السادس من مايو عام 2015، والتقى خلال الزيارة أمير الكويت في دار سلوى، في حضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوزراء بالحكومة الكويتية، وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بيــن البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.





المصدر:- صحيفة الحياة



