عين.. هل يلمع "إنزاجي" في عالم التدريب ؟

عين | زاوية إسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





سقط فريق روما في خسارة جديدة بعدما تلقى الهزيمة أمام بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الكالتشيو.





أحرز فيديريكو ماتليو التقدم في الدقيقة 36 قبل أن يضيف فيديريكو سانتاندير الهدف الثاني في الدقيقة 59.





ارتفع رصيد بولونيا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد روما عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.





واختارت "عين الفجر الرياضي" إنزاجي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدير فني :-





1 - ولد فيليبو انزاجي في 9 أغسطس 1973 بمدينة بياتشنزا شمال إيطاليا.





2 - بدأ انزاجي مشواره الكروي عام 1982 وهو في التاسعة من عمره في صفوف نادي سان نيكولو وكان يلعب في مركز المهاجم، ثم إنتقل بعدها إلى نادي بياتشنزا عام 1985 وهو في الحادية عشر من عمره وظل في صفوف الناشئين حتى صعد للفريق الأول عام 1991 وهو في الثامنة عشر من عمره.





3 - لعب انزاجي ل 7 أندية جميعها إيطالية هي : بياتشنزا (خاض معه 44 مباراة، سجل خلالهم 17 هدف) والبينوليفي (خاض معه 21 مباراة، سجل خلالهم 13 هدف) وهيلاس فيرونا (خاض معه 37 مباراة، سجل خلالهم 14 هدف) وبارما (خاض معه 22 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف) واتلانتا (خاض معه 34 مباراة، سجل خلالهم 25 هدف) ويوفنتوس (خاض معه 165 مباراة، سجل خلالهم 89 هدف) وميلان (خاض معه 300 مباراة، سجل خلالهم 126 هدف).





4 - انضم انزاجي لصفوف المنتخب الإيطالي للناشئين تحت 21 عاماً عام 1993 وهو في العشرين من عمره حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 1997 الذي ظل في صفوفه حتى 2007، سجل انزاجي للمنتخب الأول 25 هدف في 57 مباراة.





5 - توج انزاجي ب 13 بطولة مع جميع الأندية التي لعب لها كانت من نصيب يوفنتوس وميلان وجاءت كالتالي :- 3 بطولات مع يوفنتوس (الدوري وكأس السوبر اﻹيطالي وكأس الإنتر توتو) و10 بطولات مع ميلان (بطولتين دوري وبطولة كأس وبطولتين كأس سوبر إيطالي وبطولتين دوري أبطال أوروبا وبطولتين كأس السوبر الأوروبي وبطولة كأس العالم للأندية) ومع المنتخب توج انزاجي ببطولتين هما : بطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً عام 1994 وكأس العالم عام 2006.





6 - عقب إعتزاله، إتجه انزاجي لمجال التدريب وقاد 3 أندية حتى الآن هم : فريق ميلان تحت 19 عاماً موسم 2013/2014 (قادهم في 33 مباراة، فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مبارايات وخسر 7 مبارايات) وفريق ميلان الأول موسم 2014/2015 (قادهم في 39 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 12 مباراة) وفينيزيا في يونيو 2016 حتى يونيو 2018 (قادهم في 95 مباراة، فاز في 48 مباراة وتعادل في 30 مباراة وخسر 17 مباراة) وبولونيا في يونيو الماضي (قادهم في 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات).