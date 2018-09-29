"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة



وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، منوهًا بأن الموجة الحارة ستنكسر يوم الإثنين المقبل، حيث ستعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي.





وحذر السائقين من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر.



قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة، وشديد الحارارة على الجنوب.