الولايات المتحدة تعتزم بيع 34 مقاتلة "إف 35" لسلاح الجو البلجيكي
السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:07 صوكالات
أجازت وكالة التعاون الدفاعى الأمريكية،
بيع 34 مقاتلة " اف – 35 " الأكثر تقدما لسلاح الجو البلجيكي.
وأشارت الوكالة الى ان قيمة البيع تصل الى
53ر6 مليار دولار شاملة رسوم النقل والتحقق الفنى وتوريد مستلزمات الصيانة والذخائر
وسائر خدمات ما بعد البيع ، مشيرة الى ان صفقة البيع جاءت لتعبر عن التزام من جانب
الادارة الامريكية بدعم القدرة العسكرية للحليف البلجيكى .
وأكدت الوكالة الأمريكية ثقتها فى قدرة
منظومة القتال الجوى البلجيكية على استيعاب هذا النوع الأكثر تطورا فى عالم الطائرات
، وهو ما من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن الاقليمى فى منطقة غرب أوروبا تجاه أية عدائيات
بحرية .