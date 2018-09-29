الولايات المتحدة تعتزم بيع 34 مقاتلة "إف 35" لسلاح الجو البلجيكي

أجازت وكالة التعاون الدفاعى الأمريكية، بيع 34 مقاتلة " اف – 35 " الأكثر تقدما لسلاح الجو البلجيكي.

وأشارت الوكالة الى ان قيمة البيع تصل الى 53ر6 مليار دولار شاملة رسوم النقل والتحقق الفنى وتوريد مستلزمات الصيانة والذخائر وسائر خدمات ما بعد البيع ، مشيرة الى ان صفقة البيع جاءت لتعبر عن التزام من جانب الادارة الامريكية بدعم القدرة العسكرية للحليف البلجيكى .

وأكدت الوكالة الأمريكية ثقتها فى قدرة منظومة القتال الجوى البلجيكية على استيعاب هذا النوع الأكثر تطورا فى عالم الطائرات ، وهو ما من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن الاقليمى فى منطقة غرب أوروبا تجاه أية عدائيات بحرية .