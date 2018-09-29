كيفية مشاهدة مباراة اتحاد جدة والوصل الإماراتي بالبطولة العربية

يلتقي فريق اتحاد جدة السعودي مع نظيره الوصل الإماراتي بإياب دور 32 من البطولة العربية للأندية، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 30 سبتمبر.

ويواجه اتحاد جدة مع الوصل الإماراتي بالبطولة العربية للأندية بملعب "زعبيل" بالإمارات، وذلك مساء يوم الأحد، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مدينة القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاتحاد والوصل بالبطولة العربية بالتعادل بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الجوهرة" حيث أحرز كريم الأحمدي هدف العميد من تسديدة قوية.

وكانت إدارة العميد قد أعلنت إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال في الدوري حيث خسر أول مباراتين وتعادل أمام الوصل وخسر السوبر من الهلال في لندن.

وأعلنت إدارة اتحاد جدة مؤخرًا تولي المدرب الكرواتي سلافين بيليتش تدريب العميد خلفا لدياز وسيكون أمام اختبار صعب في المباراة التي تجمع الوصل مع الاتحاد على ملعب الأول "زعبيل".

وسيتم نقل مباراة اتحاد جدة مع الوصل الإماراتي في البطولة العربية من خلال البث المباشر والحي عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية 1 HD" وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة اتحاد جدة والوصل الإماراتي بإياب دور 32 من البطولة العربية عبر موقع الفجر الرياضي