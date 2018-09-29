معلومات مذهلة عن "السلحفاة".. تعرف عليها

هل تعلم أن السُّلَحْفَاة زاحف من ذوات الدم البارد، جسمها مَحْمي بدَرَقة صلبة.





وثمة نوعان من السلاحف؛ الأول بري، والثاني مائي، ويتنفس النوعان برئتين اثنتين.





ليس للسلحفاة أسنان، لكن لديها شبه منقار قوي قد يصل قوة ضغطه إلى 80 كيلو جرامًا تطحن به الطعام.





أكبر السلاحف تعيش في جزر "جالاباغوس" في المحيط الهادي، والبعض منها يصل طوله إلى مترين.





تدخل السلحفاة البرية في البيات خلال شهور الشتاء، ونادرًا ما تُشاهد خلال شهور الشتاء، حيث لا تأكل شيئًا طوال هذه الفترة.





السلاحف سواء البرية والبحرية تضع البيض، وتقوم السلاحف البحرية بحفر حفرة لتضع فيها البيض، وحين تفقس البيوض، تنطلق الصغار بشكل غريزي إلى الماء لتستكمل دورة حياتها، والسلاحف البحرية لا تخرج من البحر إلا عند وضع البيض.



