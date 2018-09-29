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3 أفواج سياحية قادمة من روسيا وأمريكا والصين تصل القاهرة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:30 ص
3 أفواج سياحية قادمة من روسيا وأمريكا والصين تصل القاهرة
مطار القاهرة الدولي
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استقبل مطار القاهرة الدولي 3 افواج  سياحية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإندونيسا، لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وضم الفوح السياحى البريطانى 98 سائحًا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، ووصل فوج سياحي أمريكي والذي ضم  78 سائحًا، وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، بالاضافة الى وصول 168 سائحًا صينيًا قادمين على متن رحلتين قادمتين من دبي وابو ظبي.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين، والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات وتولت إدارة التأمين بالمطار مسؤولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.  
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