عاجل.. حقيقة ولادة طفل "حامل" في أسيوط





قال الدكتور محمد عبد القادر عثمان، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط، إن حالة ولادة طفلة "حامل" في أسيوط، نادرة بنسبة لا تتعدى واحد في المليون.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دريم"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية منة فاروق، أن الطفلة "وعد" كان بها ورم في البطن، وتم التعامل معها، وتبين وجود جنين فى أحشاء الطفلة الرضيعة، موضحا أنه بعد دخولها وحدة المبتسرين تم اتخاذ قرار لإجراء عملية جراحية مستعجلة، وتم استئصال الجنين من بطن الرضيعة.





وأشار أستاذ جراحة الأطفال إلى أن الحالة عبارة عن توأم مشتركين في مشيمة واحدة ويتغذى بشريان واحد، ويكون أحدهما ضعيفا والآخر قوي، وأثناء النوم يحدث التواء للجنين، فتم احتواء الجنين الضعيف أثناء النمو، وتم احتواؤه من كل النواحي.



