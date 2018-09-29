عاجل.. وائل الإبراشي يوجه رسالة إلى مجلس الخطيب

حرص الإعلامي وائل الإبراشي،على المشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، أمس الجمعة.

وأكّد الإبراشي، أن النادي الأهلي مؤسسة وطنية عظيمة، وأحد أهم قلاع الرياضة. ولم يكن منطقيًا أن يُحكم بلائحة خارجية، وأن أعضاء الأهلي هم أصحاب الريادة دائمًا في المجالات كافة، وهو ما ظهر بشكل عملي.

وشدد على أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب سلك طريقًا مميزًا للخروج بلائحة محترمة، بعد الاستعانة بقامات رفيعة المستوى. وقام بطرحها للحوار المجتمعي، مشيرًا الى أنه يعتز بالانتماء للقلعة الحمراء.