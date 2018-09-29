موعد مباراة النصر السعودي والجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية والقنوات الناقلة

يخوض فريق النصر السعودي مباراة قوية أمام الجزيرة الإماراتي، وذلك في إياب دور 32 من البطولة العربية للأندية، اليوم السبت والموافق 29 سبتمبر.

وتقام مباراة النصر السعودي مع الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للأندية على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة و8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق النصر السعودي قد تعادل بصعوبة أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية بهدف لمثله في لقاء الذهاب على ملعب "الجزيرة".

وستكون مباراة النصر السعودي مع الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 2 HD".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر السعودي والجزيرة الإماراتي بإياب دور 32 من البطولة العربية عبر موقع الفجر الرياضي.