ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. مفاجأة مدوية في انتظار رئيس الزمالك في حال تم إيقافه من "الكاف"

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:04 ص
عاجل.. مفاجأة مدوية في انتظار رئيس الزمالك في حال تم إيقافه من الكاف
مرتضى منصور
طباعة
الفجر الرياضي
 

ذكرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص العقوبة المتوقع توقيعها على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية توجيه إهانات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد.

 

وكشفت التقارير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد يناقش حاليا في جمعيته العمومية بشرم الشيخ، معاقبة مرتضى منصور، وفي حالة تمت إدانته ستتم مضاعفة العقوبة الخاصة به.

 

فالعقوبة التي من المتوقع أن يقوم الكاف بتوقيعها على رئيس الزمالك قد تصل إلى عام، وهذا يعني أنه سيتم إيقافه لمدة عامين بعد مضاعفة العقوبة.

 

يذكر أن لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي، تنص على توقيع عقوبات بالإيقاف في حق أي لاعب أو مسئول يقوم بتوجيه اهانة لأي عنصر من عناصر كرة القدم، مع التأكيد على مضاعفة تلك العقوبة إذا كانت موجهة للكاف أو مسؤوليه.

 

 

 

 

 

 

المزيد عن: مرتضى منصور رياضة الكاف الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد احمد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الباطن
-
x
19:35
-
الأهلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الشباب - عمان
-
x
18:00
-
الهلال - السعودية
النصر - السعودية
-
x
19:30
-
الجزيرة - الإمارات
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
السلام زغرتا - لبنان
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر يونايتد
آرسنال
-
x
16:00
-
واتفورد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
برايتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
ريال مدريد
-
x
20:45
-
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
لاتسيو
يوفنتوس
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/29/2018 3:30:04 AM