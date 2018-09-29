عاجل.. مفاجأة مدوية في انتظار رئيس الزمالك في حال تم إيقافه من "الكاف"

ذكرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص العقوبة المتوقع توقيعها على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية توجيه إهانات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وعمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد.

وكشفت التقارير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد يناقش حاليا في جمعيته العمومية بشرم الشيخ، معاقبة مرتضى منصور، وفي حالة تمت إدانته ستتم مضاعفة العقوبة الخاصة به.

فالعقوبة التي من المتوقع أن يقوم الكاف بتوقيعها على رئيس الزمالك قد تصل إلى عام، وهذا يعني أنه سيتم إيقافه لمدة عامين بعد مضاعفة العقوبة.

يذكر أن لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي، تنص على توقيع عقوبات بالإيقاف في حق أي لاعب أو مسئول يقوم بتوجيه اهانة لأي عنصر من عناصر كرة القدم، مع التأكيد على مضاعفة تلك العقوبة إذا كانت موجهة للكاف أو مسؤوليه.