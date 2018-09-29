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براد بيت يحرم أنجلينا جولي من الميراث

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:57 ص
براد بيت يحرم أنجلينا جولي من الميراث
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سبوتنيك
 
ترك الممثل الأمريكي براد بيت، البالغ من العمر 54 عاما، بكتابة وصية كل أملاكه لأولاده الستة، والزوجة السابقة أنجلينا جولي لن تحصل على أي شيء.

وسوف يقسم براد بيت الميراث، الذي قدره 250 مليون دولار، بالتساوي بين أولاده الستة، ويقوم بإنشاء صندوق استئماني يمكن فتحه فقط بعد وفاته، بحسب ما نقله موقع، "Radar Online".

وصرح المصدر، "يريد براد التأكد من أن جميع الأموال التي لم يعطها لأنجيلينا بعد الطلاق… أن تكون محمية بشكل جيد".

وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي أمام المحكمة العليا في لوس أنجليس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.


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