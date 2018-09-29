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مدرب العين يفاجئ حسين الشحات بعد الفوز على شباب أهلي دبي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:29 ص
مدرب العين يفاجئ حسين الشحات بعد الفوز على شباب أهلي دبي
حسين الشحات
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محمد الصو
 

هدد الكرواتي زوران ماميش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين العين الإماراتي، بعض لاعبي الفريق بالاستبعاد من التشكيل الأساسي بسبب التراخي في الأداء، خلال مباراة الفريق أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي.

 

وجاء تهديد ماميش عقب ظهور اللاعبين في حالة عدم تركيز بالمباراة والتي كان من المهدد أن يفقد نقاطها الثلاثة، الأمر الذي جعله يعبر عن غضبه الشديد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة وأكد خلاله أنه بات يشك أن اللاعبين كانت تفكر في أمور غير سير المباراة.

 

وكان العين بقيادة المصري حسين الشحات، حقق فوزًا على حساب شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب هزاع بن زايد، ليصل إلى النقطة 12 بصدارة جدول ترتيب الدوري المحلي رفقة الشارقة الإماراتي، نفس الرصيد من النقاط.

 

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