معلومات عن القرصان الأبيض المخترق 50 مليون حساب على "فيسبوك"؟





أعلن القرصان التايواني تشانج شي يوان، تحديًا علنيًا لفيسبوك، أمس الجمعة، حيث أكد أنه سيحذف حساب مارك زوكربيرج في فيديو "بث مباشر" الأحد المقبل.





وتسبب الإعلان في حالة من الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعداء في مارك زوكربيرج، ومن يطلب من القرصان أن يحذف أكبر قدر من البيانات الخاصة بمستخدمي "فيسبوك"- بحسب ما ذكر موقع The Verge.

ولكن من هو القرصان تشانج شى يوان ولماذا يفعل هذا؟

- اسمه تشانج شي يوان.

- يبلغ من العمر 25 عامًا.

- هاكر معروف في تايوان.

- يطلق على نفسه لقب "القرصان الأبيض" أو "white hat"

- لديه حوالي 26 ألف متابع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

- صنف حسابه ضمن 8 حسابات في قائمة "مساهمات خاصة" بموقع "فيسبوك" لأنه من الأشخاص الذين يكشفون ثغرات في المواقع.

- كان يحصل على مبالغ مالية من فيسبوك مقابل كشف ثغرات في موقع

- نجح فى اختراق نظام بيع التذاكر الخاصة بشركة حافلات نقل ركاب واشترى منها تذاكر بما يعادل 3 سنت فقط.

- حاول حذف حساب مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج في 2013 ولكن المحاولة باءت بالفشل.





وكان فيسبوك دخل في دوامة سياسية بعد اتهامه بأنه قام ببيع بيانات أكثر من 80 مليون مستخدم لشركة كامبريدج أناليتيكا وهذه البيانات استخدمتها الشركة في بث أخبار وإعلانات مخصصة بحيث تروج لحملة ترامب الانتخابية وحملة البريكست أى "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى" وكانت الفضيحة هي السبب في جلسة استجواب مارك زوكربيرج في الكونجرس الأمريكي.



